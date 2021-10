Piccoli cestisti crescono al Terminal Nord

Tra le tante attività educative e salutari in cui possono cimentarsi i bambini c’è sicuramente lo sport. Pensando ai più piccoli, il Parco Commerciale Terminal Nord ha deciso di dedicare una giornata alla scoperta di una delle discipline sportive più in ascesa: il basket.

Sabato 9 ottobre, dalle 11 alle 12 e dalle 15 alle 18, bambine e bambini, in una fascia d’età compresa tra gli 8 e 12 anni, potranno cimentarsi in questa disciplina in un campo da basket che sarà allestito appositamente nel Parco.

I più piccoli potranno così muovere i primi passi alla scoperta del minibasket, attraverso percorsi e giochi, con gli istruttori della Libertas Sporting Basket School A.S.D. e un team congiunto del Minibasket e dell'Under 13, ma anche con alcune atlete della seria A.

Un vero e proprio open day del basket per avvicinare i bambini a uno sport che sempre di più appassiona grandi e piccini. Con questa giornata, Terminal Nord rinnova la collaborazione con il mondo dello sport e in particolare del basket, dopo aver ospitato lo scorso giugno la presentazione della Coppa Italia Under 18 Femminile con la presenza di delegazioni e squadre partecipanti.