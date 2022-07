Pioggia di medaglie per gli atleti di karate majanesi

Passione e dedizione fanno miracoli e permettono di raggiungere risultati incredibili. Ne sa qualcosa il maestro Gabriele Pascoli che da anni si dedica all’insegnamento del karate a Majano. La sua scuola, la ASD Karate e Kali Filippino Friuli continua a sfornare piccoli campioni capaci di raccogliere medaglie in tutte le competizioni, anche le più importanti.

E’ andata così anche nel corso dell’ultima edizione dei campionati nazionali organizzati dalla ASC (Associazioni Sportive Confederate), che si sono tenuti a Morciano di Romagna, gareggiando nella disciplina Kata Tradizionale, il combattimento rituale dove gli atleti devono eseguire una serie di movimenti sotto lo sguardo attento dei giudici. Ebbene, la spedizione guidata dal Sensei Gabriele Pascoli (coadiuvato dal Maestro Romeo Zurini), non poteva concludersi in modo migliore: cinque atleti partecipanti e cinque medaglie conquistate, di cui due d’oro andate a Giulia Pascoli e Fabio Cappelletti, una d’argento a Davide Cappelletti e due di bronzo a Benedetta Morson e Giulia Cappelletti.

Una grande soddisfazione per la scuola majanese che premia il grande impegno di atleti e istruttori in un momento di rinascita e ripresa dopo la pausa forzata subita a causa dell’emergenza pandemica, durante la quale gli sport di contatto sono stati pesantemente limitati.

Dopo questo traguardo, atleti e maestri si concedono la meritata pausa estiva, con l’impegno e l’impazienza di riprendere le lezioni i primi di settembre per raggiungere altri obiettivi (per chi fosse interessato, anche solo per una prova: ASD Karatè e Kali Filippino Friuli, Maestro Pascoli Gabriele: 3496904684 - 3703127262; le lezioni si tengono nella palestra della frazione di Farla a Majano).