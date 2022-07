Porta Aquileia vince la XII edizione del Bale Tal Gei

La XII edizione del Bale Tal Gei, storico evento post-season del basket minore friulano, se l’è aggiudicato - 79 a 74 - il team di Porta Aquileia, guidato “da remoto”, viste le programmate vacanze, da coach Enrico Musiello che già si era aggiudicato nella stagione Fip la vittoria del campionato di Promozione.

La squadra rossa - divise tutte griffata Macron con i partner Fideuram Udine ed Eidomed - ha detronizzato Porta Manin, vincitrice della scorsa edizione, sempre sotto la guida di Luca Silvestri.

Memorial Ennio Bon quindi consegnato dalla sua famiglia allo spicchio sud dell'ex provincia di Udine mentre il trofeo MVP Memorial Claudio Malagoli è stato stravinto dal Riccardo Tossut.

Finale di consolazione a favore dei verdi di Porta Villalta di Luca Malagoli che ha regolato i neri di Marco Rovere, Porta Gemona team formato da quasi tutti over 2000, per 79 a 69.

Giove pluvio dopo aver costretto al coperto lo svolgimento della seconda gara della seconda giornata si è sfogato su Tricesimo giusto tra le due gare finali facendo posticipare all’organizzazione, brava ad attendere il passaggio delle nuvole pur di rimanere nel giusto contesto di un torneo estivo, la finalissima che si è tenuta nello storico campo del Parco Tami di Tricesimo la cui tribuna è rimasta nei tre giorni di Bale Tal Gei sempre gremita di appassionati del basket delle minors.

Oggi, alle 19, gran finale della 4 giorni di basket con la sfida organizzata dalla locale Polisportiva tra Tricesimo e San Daniele Under 15 per ricordare Marco “Boffey” Fabro compianto dirigente prematuramente scomparso. Online sul portale www.chespettacolo.info tutte le notizie e i risultati.

Massimo Piubello, organizzatore del weekend cestistico, chiosa: “Edizione impegnativa per reperire i giocatori, grazie infinite ai 4 Amici Coach, a gestire la pioggia che mancava da mesi nel territorio. Sempre commovente ricordare un grande uomo come Ennio Bon e un idolo della mia gioventù come Claudio Malagoli. E’ un vero piacere per noi della organizzazione far rinascere il loro ricordo nel mondo del basket udinese. Già ieri sera abbiamo buttato giù le basi per la XIII edizione che vedrà della novità non solo tecniche”.