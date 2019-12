Prata marchio di qualità per il vivaio

Anche per il biennio 2020-2021 la Fipav nazionale riconosce al Prata di Pordenone il marchio di qualità argento per il settore giovanile maschile e femminile, premiando il buon lavoro e gli ottimi risultati ottenuti dalla società nel biennio 2018-2019, dove abbiamo ottenuto quattro titoli regionali e altri ottimi piazzamenti a livello regionale con i maschi e la partecipazione a due finali nazionali con Under 14 e 18, mentre con la U13 per due anni consecutivi abbiamo rappresentato la regione al torneo “Pallavolo domani” rassegna alla quale partecipano sei regioni del nord Italia.

Questo marchio non premia solo i risultati, ma anche la qualità dei tecnici che lavorano con i vari gruppi, il numero dei praticanti, la partecipazione a tornei di carattere nazionale ed internazionale, la presenza nelle scuole con la proposta della pallavolo ai giovani, pubblicazioni e convegni sull’attività giovanile.

In ambito regionale solo 10 società su oltre 120 hanno ottenuto questo riconoscimento, che premia solo il lavoro sul settore giovanile, per questo gli oltre 150 atleti U20 della società trovano sbocco nei campionati di serie D maschile, U18 M, U16 M e F, U14 M e F, U13 M, U12 M e F, minivolley M e F, seguiti da allenatori qualificati con il massimo grado di preparazione per questo settore.

“Continuare sulla strada che da anni perseguiamo resta il nostro obiettivo – commenta il responsabile del settore, Francesco Bongiorno – far fare attività a tutti in modo sano e divertente, responsabili del materiale che ci viene affidato, trovare il conforto di questi riconoscimenti riempie d’orgoglio tutti noi.”