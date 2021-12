Premiate due giovani promesse dello sport

Piacevole epilogo prima del Consiglio Comunale di lunedì 29 novembre, quello che ha visto riconoscere il merito sportivo a due giovani promesse del Comune di Pozzuolo.

È stato l’assessore allo Sport Sandro Bianco a presentare in sala consiliare due ragazzi che nelle rispettive discipline si sono fatti onore a livello professionistico e portando lustro alla comunità pozzuolese. Si tratta di Giacomo Brunisso classe 2005, che, seguendo la passione di papà Luca, si è laureato Campione Italiano di Trial Cat. TR3 125, a Baceno con una gara di anticipo, cogliendo il titolo iridato con pieno merito. Passando dalle moto al basket, l’amministrazione ha voluto riconoscere il valore sportivo di Giorgia Mini classe 2004, giovane promessa della pallacanestro che, a soli 17 anni, ha esordito in serie A femminile nelle file del Fila San Martino, squadra di Lupari, in provincia di Padova. Entrambi ragazzi hanno ricevuto una targa al merito sportivo come esempio di caparbietà e impegno nelle rispettive discipline, ergendosi ad esempio per tutti i giovani che praticano lo sport.