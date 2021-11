Premiato il Gruppo Ciclistico Bannia

Domenica 28 all'Auditorium del Bella Italia Village di Lignano Sabbiadoro si è tenuto l’evento conclusivo della stagione ciclistica 2021 del Friuli Venezia Giulia. Sul palco sono sfilati gli atleti che si sono messi in luce ai Campionati regionali, italiani, europei, mondiali e ai Giochi olimpici, stelle del calibro di Jonathan Milan (campione olimpionico) e Alessandro De Marchi (maglia rosa al Giro d’Italia).

Riconoscimenti speciali per il Gruppo Ciclistico Bannia, come società organizzatrice dei Campionati Italiani Cronometro a Squadre, e il Comune di Fiume Veneto per la collaborazione e il sostengo all’attività ciclistica regionale.

“E’ stata una grande soddisfazione – dichiara il Sindaco di Fiume Veneto Jessica Canton – poter ritirare un riconoscimento che premia l’impegno dell’amministrazione comunale verso gli sport. In particolare, il ciclismo è una disciplina nella quale il lavoro di squadra, il sacrificio, la tenacia sono determinanti per raggiungere i risultati, qualità nelle quali ci riconosciamo in pieno. Quest’anno, grazie allo splendido lavoro del Gruppo Ciclistico Bannia, abbiamo ospitato i Campionati Italiani di Cronometro a Squadre, evento di caratura nazionale che speriamo sia propedeutico per altri appuntamenti di spessore”.