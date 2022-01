Prima tappa della No Borders Cross Country Cup

Si è disputata la prima di tre tappe dell’annuale appuntamento internazionale di sci di fondo “No Borders Cross Country Cup” che vede il confronto tra i giovani del Friuli Venezia Giulia ed i coetanei di Austria e Slovenia.

A Planica è andata in scena una prova distance a tecnica classica. Le successive tappe del circuito saranno il 27 febbraio a St.Jakob, in Austria ed infine il 6 marzo a Sappada, in occasione del tradizionale “Ski for Fun”. Gli atleti dell’Aldo Moro Paluzza Lavorazione Legnami SpA hanno ottenuto buoni risultati.

I podi ottenuti nel dettaglio sono il primo posto di Tommaso Di Ronco (Allievi) e il terzo di Gessica Mori (Senior).