Rachele Morettin cede alla corte del Volley Maniago Pordenone

Per Rachele Morettin, talentuoso libero classe 2000, la pallavolo è stata una scelta naturale. Figlia di un talentuoso palleggiatore, ora diventato allenatore, ha iniziato a giocarci fin da bimba a Fiume Veneto, suo paese natale e ha fatto tutto il percorso giovanile nel Chions Fiume Volley, riempiendo il paniere di titoli provinciali e regionali, ma soprattutto di strumenti che l'hanno portata ancora giovanissima a vestire i galloni di libero titolare in Serie B2. E ora vivrà la sua prima avventura in B1 con la maglia del Volley Maniago Pordenone.

"Sono molto emozionata perché è la prima volta fuori dal 'nido' di Chions, ma sono anche molto entusiasta all'idea di far un’esperienza nuova".

Dopo aver fatto tutta la gavetta nelle giovanili di Chions/Fiume Veneto cosa ti ha spinto ad accettare la proposta di Pordenone? "Credo che dopo molti anni passati nello stesso ambiente, ci sia la necessità per l atleta di nuovi stimoli e di mettersi alla prova".

Quali pensi siano le tue migliori qualità e dove devi lavorare per migliorare? "Sono una giocatrice molto istintiva e la competizione di solito mi carica molto. Ho lavorato molto per migliorare la ricezione e sicuramente devo continuare a farlo. Ho un carattere piuttosto spinoso e devo imparare ad essere un po’ più morbida".

La pallavolo per Rachele è.... "Una grandissima passione e parte del mio Dna".

Sei su un'isola deserta: cosa non può mancare? "Ginocchiere e scarpe da pallavolo".

Rachele oltre la pallavolo? "Mi piace viaggiare ma anche passare il tempo libero con la mia famiglia".