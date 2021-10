Rebellato-Moretti, la coppia d’oro di Porcia

Sono due tredicenni purliliesi le rivelazioni 2021 del pattinaggio a rotelle velocità nella categoria Ragazzi. Parliamo di Ester Rebellato, sprinter e amante delle corse contro il tempo, e Alessandra Moretti, fondista purosangue, compagne di squadra nella New Roller Porcia.

Dopo essersi messe in mostra nelle categorie ‘baby’, quest’anno sono entrate di prepotenza nella top-ten nazionale agli ultimi Campionati italiani a Senigallia. Nell’Interregionale Gran Prix Giovani 2021 appena conclusosi, che vede iscritte 24 squadre di Friuli Venezia Giulia, Veneto ed Emilia Romagna, le due portacolori friulane hanno letteralmente dominato la scena: al primo posto Ester Rebellato che, con sei podi in otto gare, ha superato la rivalità delle oltre 50 atlete di categoria. Numeri da urlo per la sprinter di Porcia che si divide tra la velocità su rotelle in estate e quella su ghiaccio in inverno.

Alessandra Moretti, campionessa in carica per l’anno 2020, per pochissimi severi punti si ferma quest'anno al quarto posto. Completano il podio le avversarie di Trebaseleghe (Padova) e Spinea (Venezia). Per il secondo anno consecutivo, grazie alla coppia d'oro al femminile del New Roller Porcia, il trofeo parla purliliese. Il prossimo obiettivo è già fissato nel campionato italiano 2022!