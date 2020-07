Riparte il Campionato regionale di motocross

Il mondo delle due ruote regionale ha fatto un altro passo in avanti dopo la pausa legata all’emergenza sanitaria. Dopo aver dato l’ok per riprendere gli allenamenti, nuovamente consentiti dal 18 maggio scorso a tutti i tesserati della Fmi negli impianti motociclistici regionali, e dopo la ripresa dell’attività mototuristica, il Comitato ha dato il via libera per quanto riguarda il campionato Fvg di motocross.

Grazie, in particolare, al lavoro del coordinatore della specialità Christian De Salvador, la serie Mx ripartirà il 19 luglio al crossodromo di Gonars e sarà strutturata su tre prove: la seconda sarà in calendario il 27 settembre a Cordenons, mentre l’ultima è in calendario a Codroipo il 18 ottobre. A imbastire le gare saranno rispettivamente il Mc MMVV Grado, il Mc Fanna e il Mc Risorgive.

Determinante nel portare a termine questa operazione anche la volontà dei Moto Club, che hanno dato il loro appoggio affinché le competizioni possano essere realizzate rispettando anche i dettami del protocollo sanitario.

“Siamo molto soddisfatti, finalmente si riprende a gareggiare", è il commento del vice-presidente del Co. Re. Fmi Mario Volpe. "Anche grazie ai Moto Club, siamo riusciti a allestire nuovamente un campionato e dare così un’opportunità ai nostri tesserati, che hanno voglia di sistemarsi dietro a un cancelletto di partenza dopo una pausa mai così lunga. Dopo il via libera legato agli allenamenti, si tratta di un altro segnale di uscita dalla crisi sanitaria che ha messo in ginocchio non solo il nostro mondo, ma quello dello sport in generale”.

Ripreso, oltre al motocross, l’attività mototuristica, ora il Comitato è al lavoro per far riprendere anche le altre discipline, più complicate da organizzare rispettando i nuovi canoni sanitari: dall’enduro, passando al minienduro, il Co. Re. Fvg conta di dare presto risposte ai tanti motociclisti pronti a tornare definitivamente in sella. Per maggiori informazioni, collegarsi al sito www.fmifriuliveneziagiulia.it.