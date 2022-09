Ripartono le attività della Libertas Albatros Sesto Reghena

E' ripartita la stagione sportiva della Libertas Albatros Sesto Reghena. Come di consueto, l'associazione offre un'ampia varietà di attività sportive, che quest’anno sono oltre 20, per tutte le fasce d’età.

Tra le novità ci sono i Kangoo Jumps, un allenamento ad alta intensità composto da ballo, corsa e salto che viene praticato con l'ausilio di un particolare paio di scarpe dotate di una molla attaccata alle suole, e il Total Training un mix esplosivo di total body, body sculpt, gag, body work e funzionale, rendendo così ogni lezione diversa.

Per offrire la più alta qualità possibile la Libertas Albatros collabora con rinomate società del territorio: Pallavolo Portogruaro, Accademia Wado Ryu Karate-Do Renmei di Concordia per il Karate, Centrodanza Isadora di San Vito per la Danza e Libertas Casarsa per l'atletica.

Tutti gli istruttori sono qualificati SNaQ dal CONI o dalle Federazioni sportive di riferimento per ogni attività che l’associazione propone.

“L’anno agonistico che si è appena concluso ci ha regalato notevoli soddisfazioni - afferma il presidente Antonello Bernard - a partire dal secondo posto a livello regionale e al terzo posto a livello provinciale della nostra squadra di volley Under 12 3vs3, con un gruppo di ragazze che si cimentavano per la prima volta in questo sport. Buoni i risultati arrivati anche dall’atletica e dalle altre compagini della pallavolo. A dicembre il nostro gruppo di Videodance ha avuto il privilegio di esibirsi nella location d’eccezione del Teatro Verdi di Pordenone per lo spettacolo Verso un Natale assieme, organizzato dalla Libertas Provinciale con il patrocinio del Comune di Pordenone".

"Inoltre - aggiunge il presidente - abbiamo collaborato con l’Istituto comprensivo di Cordovado per la realizzazione del progetto scolastico ‘Gioco Sport’, organizzando, in sinergia con le insegnanti delle scuole numerose attività e appuntamenti sportivi pomeridiani. Questa estate, invece, negli impianti sportivi di Bagnarola, è stata organizzata da Asd Qui Quo Qua di Casarsa della Delizia con la nostra collaborazione Estate Sport, che ha coinvolto bambini e ragazzi dai 6 ai 14 anni, dandogli occasione di praticare diverse discipline sportive. Tengo a ringraziare tutti i nostri collaboratori, insegnanti e istruttori che con il loro impegno rendono possibile tutto questo".

Antonello quest’anno ha ricevuto la Stella di Bronzo al Merito Sportivo da parte del Coni. L’importante riconoscimento testimonia l’impegno profuso nell’attività dirigenziale per il contributo allo sviluppo e promozione dello sport.

Per ulteriori informazioni potete visitare il sito www.polisportivasesto.it oppure le pagine social Facebook, Instagram e Telegram.