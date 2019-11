Rizzi a Villa Vicentina, scatta il derby

Sabato in quel di Villa Vicentina andrà in scena il primo dei derby regionali di B2 Femminile. Un classico che si ripete anche nei campionati giovanili e che vedrà la IopGroup scendere in campo contro la Villadies. Per le ragazze di Marco Relato la settimana scorsa c'è stato il primo punto in classifica dopo una lunghissima battaglia terminata 15-13 al tie break contro il Pittarello Legnaro&Dolo. Per le rizzine guardia alta e concentrazione massima per cercare di proseguire il momento positivo, coinciso con la rottura del ghiaccio e la bella affermazione casalinga contro l'Union Volley Jesolo.

“La bella vittoria di Jesolo ha fatto vedere il buon lavoro in palestra di questi mesi. - racconta la capitana della IopGroup, Greta Tonizzo - Siamo ovviamente rimaste soddisfatte ma già da lunedì eravamo subito concentrate per la partita di sabato. Abbiamo affrontato Villa Vicentina un paio di volte in amichevole: è una squadra giovane con prospettive di crescita. Ed è proprio per questo che siamo consapevoli che sarà dura, perché un derby regala sempre emozioni diverse, e siccome avranno il vantaggio campo abbiamo la consapevolezza che sarà tosta ma che ci metteremo anima e corpo per portare a casa il bottino! Siamo cariche e pronte per il primo derby stagionale!”.

L'appuntamento è per sabato 2 novembre alla palestra comunale di Via Duca D'Aosta a Villa Vicentina. Il fischio d'inizio dei signori Pitzalis e Renzulli è previsto per le 18.