Rugby Pasian di Prato, la 'carica delle 101 Linci' in trasferta a Treviso

Programmazione e professionalità nel lavoro portano sempre a grandi risultati e domenica il Rugby Club Pasian di Prato raggiungerà un grande traguardo: nella Festa del Rugby di Treviso, infatti, la società friulana si presenterà con il proprio settore minirugby (dall'U5 all'U13) fatto di ben 101 giocatori; gli atleti pasianesi schiereranno ben due formazioni per ogni categoria. La società del Pasian di Prato ha cercato, negli anni, di creare un settore giovanile coeso e strutturato e i tanti sforzi fatti stanno finalmente dando i risultati sperati. 101 giocatori, solo per il settore minirugby, infatti, sono un numero incredibile tanto per il Friuli Venezia Giulia del rugby, quanto per il movimento ovale che sta vivendo una stagione di ripartenza dopo gli anni di stop forzato causa covid. Allo stesso tempo, poi, c'è grande orgoglio per le convocazione federali arrivati ad un nutrito gruppo di U17: sono ben 5 gli atleti selezionati dal Comitato Rugby Fvg e, quindi, identificati come giocatori di possibile interesse nazionale. La formazione seniores, invece, giocherà domenica alle 14.30 in trasferta sul campo del Venjulia Rugby Trieste.