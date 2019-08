Rugby Udine Fvg, nuovo staff per la Cadetta

La formazione cadetta della Rugby Udine Fvg rinnova lo staff. Alla guida tecnica ci saranno Cesare Zambelli e Davide Macor, allenatori che provengono da esperienze nel mondo del rugby femminile, del Beach Rugby e del rugby di Serie C regionale, mentre la nuova preparatrice atletica sarà Debora Locatelli.

Parlando del nuovo organico dirigenziale, invece, il nuovo team manager sarà Fabio Sinicco, ex giocatore della compagine cadetta che porterà la sua passione e la sua esperienza al servizio della formazione bianconera. In supporto al nuovo staff, poi, ci sarà anche Salvatore Tore Mandalà che darà una mano sul campo e dal punto di vista della comunicazione tra squadra e tecnici.

La squadra udinese, che milita nel campionato interregionale di serie C1, è stata inserita in un girone di ferro con Rugby Pordenone, Venjulia Trieste, Rugby Venezia Mestre, Rugby Conegliano e Rugby San Donà di Piave. Il calcio d'inizio de campionato è previsto per domenica 20 ottobre, ma tante sono le amichevoli e le attività nelle quali la compagine cittadina sarà coinvolta; in primis la ripresa degli allenamenti, che avverrà martedì 20 agosto alle 19.30, in via XXV Aprile ad Udine.

Nel capoluogo friulano, quindi, non c'è solo la serie A. Il club bianconero offre la possibilità di giocare a rugby in un campionato di buon livello, con una società solida, strutturata, dotata di impianti di prim'ordine, anche ad atleti che non si sentano ancora pronti per la dimensione agonistica richiesta dalla seconda serie nazionale, ma pur sempre con la prospettiva di poter essere convocati per un'esperienza nel First XV.