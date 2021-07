Scatta il memorial Giacomo Cosani

Venerdì 16 luglio si correrà il secondo memorial Giacomo Cosani, gara ciclistica notturna riservata alle categorie Giovanissimi (G4,G5 e G6) Esordienti, Allievi e Juniores. La società Team Isonzo Ciclistica Pieris è orgogliosa di organizzare questa manifestazione con la collaborazione di volontari, amici, istituzioni, banche e sponsor che ringrazia ufficialmente.

Saranno in totale più di 140 gli atleti che si sfideranno tra le strade di Pieris in un circuito di 750 metri da ripetere più volte in base alla categoria. Sarà una gara tipo pista divisa in due specialità: scratch e corsa a punti.

I primi ragazzi partiranno alle 18 e le ultime categorie termineranno alle 22.30; in un circuito così corto, il pubblico avrà la possibilità di rivedere i vari passaggi di questi giovani ciclisti provenienti da tutta la regione. L’obiettivo è quello di una serata nella quale l’agonismo si fonda con il divertimento e i ragazzi più giovani avranno la fortuna di veder correre ciclisti più esperti sullo stesso circuito.