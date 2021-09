Scatta la 25esima Ciclofesta a Udine Sud

Domenica 26 settembre la zona di Udine Sud - Cussignacco sarà animata da una festosa pedalata che coinvolgerà tutti, ragazzi, famiglie e quanti vorranno trascorrere una mattinata in sella alla propria bici, all’aria aperta e in allegra compagnia. La manifestazione targata Ciclo Assi Friuli arriva alla sua 25esima edizione. E’ nata per promuove la bicicletta, la mobilità, l’ecologia e gli stili di vita sani e rientra nel contesto del “tavolo a pedali” per la conoscenza e la valorizzazione delle piste e dei percorsi ciclabili.

La Ciclofesta radunerà i pedalatori al Palabocce udinese di Cussignacco (via Padova) dalle 9.30. Organizzatori e promotori illustreranno ai presenti la manifestazione e, dopo i controlli dettati dall’emergenza Covid, alle 10 s’inizierà a pedalare. Dal centro di Cussignacco si pedalerà attraverso via dei Prati e via Baldasseria Alta, per fare una visita all’agriturismo Gon, poi in via Baldasseria Media e via Delle Acacie, sul tracciato della Ciclabile Alpe Adria FVG1 per raggiungere Pradamano e Pavia di Udine; dopo una sosta rinfrescante alla Fattoria, previsto il rientro a Pradamano, sempre lungo l’Alpe Adria, con passaggio all’azienda Al Cep e ritorno verso Cussignacco da via dei Prati. La pedalata (circa 20 chilometri) terminerà al Palabocce udinese.

Per partecipare: compilare il modulo con i propri dati per la copertura assicurativa, avere la bicicletta in perfetta efficienza e, durante la pedalata, rispettare il codice della strada e le disposizioni degli organizzatori; è consigliato l’uso del casco. Partecipazione gratuita ai ragazzi fino a 14 anni.

Per info e iscrizioni: cicloassifriuli@tgmail.com o 335-7760496