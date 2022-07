Scatta la Cycling Weekend delle Alpi Giulie

Conto alla rovescia per la Cycling Weekend delle Alpi Giulie, appuntamento imperdibile per i giovani ciclisti della categoria Allievi U17, in programma sabato 16 e domenica 17 luglio tra le montagne del Friuli Venezia Giulia.

Sabato 16 primo appuntamento a Sella Nevea; per gli specialisti del cronometro, scatta il terzo Gran Premio Alpi Giulie memorial Lorenzo Cattarossi. Partenza del primo concorrente alle 13 dal Rifugio Julia. Una corta, ma impegnativa salita porterà i ciclisti ai 1.516 metri dei Piani del Montasio. Arrivo alle malghe dell’Associazione Allevatori del Fvg.

Uno spettacolo per gli appassionati e un impegno per i giovani atleti, ma, per tutti, l’impareggiabile panorama del Montasio e della catena del Monte Canin, in un contesto dove storia e natura si integrano. Sarà una giornata di sport & turismo nel cuore delle Alpi Giulie.

Domenica 17 la carovana si sposta a Venzone: l’Hotel Carnia ospiterà la partenza della 14esima edizione del Gran Premio Canal del ferro Valcanale, gara in linea su strada che attraverserà tutti i centri della Valle che costeggia la vecchia ferrovia Pontebbana, ora divenuta meta di migliaia di cicloturisti.

L’albo d’oro di questa manifestazione annovera nomi importanti del panorama ciclistico internazionale. Si risale la valle del Fiume Fella, Moggio Udinese con la sua Abbazia è il primo centro attraversato, seguono Resiutta, capitale della Birra, Chiusaforte, il comune delle Cascate, Dogna con il suo ponte, Pontebba capitale degli sport del Ghiaccio, San Leopoldo adagiato tra i suoi prati, Malborghetto con le sue frazioni di Bagni di Lusnizza, Santa Caterina, Ugovizza e Valbruna. Superato lo spartiacque, Camporosso e, quindi, Tarvisio. Nella Capitale delle Alpi Giulie la manifestazione si concluderà con uno spettacolare e impegnativo circuito. Arrivo alle 12 in via Roma. Lo spettacolo è assicurato!