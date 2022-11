Scimonelli e Del Col campioni mondiali di merengue

Manuela Scimonelli e Massimo Del Col sono campioni mondiali di merengue. Agli iridati di danze caraibiche, che si sono disputati a fine ottobre a Varsavia, in Polonia, i due alfieri della scuola di ballo Latin Love di Pordenone, affiliata al Centro sportivo provinciale Libertas, sono saliti sul primo scranno del podio.

Agli Ido World Couple Dance Championship, Scimonelli, tecnico federale di danze caraibiche, e Del Col, tecnico competitore, hanno sbaragliato la concorrenza. Hanno gareggiato nelle discipline di salsa, bachata e merenghe ed è proprio in quest’ultima specialità che, in coppia, sono riusciti a primeggiare.

Un successo meritato per la grande dedizione messa in campo dai due ballerini. Massimiliano, che ha cominciato a ballare soltanto cinque anni fa, vanta giù un curriculum sportivo da fare invidia con due titoli nazionali vinti e – ciliegina sulla torta – il titolo mondiale appena conquistato.

Manuela, 44 anni e non sentirli, ha dato del filo da torcere a chi di anni ne aveva 30. Non soddisfatta per l’oro di coppia, si è aggiudicata anche il primo posto nella bachata shine. Praticamente senza avere un programma da seguire e senza avere mai provato. A livello di coppia, Scimonelli e Del Col sono tornati da Varsavia anche con due terzi posti: nella salsa e nella bachata.

Per il Latin Love Pordenone in lizza, in Polonia, c’erano anche Annalisa Armini e Gabriele Betto, entrambi istruttori di danze caraibiche. Al loro primo mondiale hanno conquistato il quindicesimo e il ventiquattresimo posto di coppia.

Soddisfazione per i risultati conquistati ai Mondiali di danze caraibiche è stata espressa dal presidente provinciale Libertas di Pordenone, Ivo Neri.