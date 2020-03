Sorpresa personalizzata per le atlete della Gtn

Uno shooting fotografico improvvisato in palestra. Protagoniste degli scatti le ragazze della Gtn Volleybas che, lunedì sera, si sono consolate dopo la notizia del prolungato stop del campionato con una sorpresa arrivata dall’azienda Annamaria srl di San Michele al Tagliamento che ha donato loro un kit di asciugamani in microfibra con il marchio Fybertouch, prodotto dalla stessa azienda e personalizzati con foto, nome e numero di maglia. Una sorpresa particolarmente apprezzata dalle giocatrici udinesi che non si sono lasciate scappare l’occasione per farsi fotografare tutte insieme con il proprio towel.

“Ho conosciuto la squadra in palestra – dice l’ad di Annamaria, Giovanni Caneva – dove ho trovato un ambiente positivo e ragazze molto simpatiche e cordiali che abbiamo dotato di tre asciugamani personalizzati. In tempi difficili come quello che stiamo vivendo tenere separati i propri indumenti è un dovere più che una buona prassi e questo dono permette alle giocatrici di essere ancora più responsabili. I Towel Fybertouch, per le loro caratteristiche tecniche, sono sia estremamente assorbenti sia capaci di asciugarsi in pochissimi minuti rendendosi molto utili nello sport. La speranza ora è di poter vedere presto la squadra di nuovo in campo”.