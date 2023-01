Spada, successi per il Club Scherma Lame Friulane

Primi impegni agonistici del 2023 per il Club Scherma Lame Friulane e prime soddisfazioni per la società presieduta da Luigi Lenarduzzi.

La sala scherma sandanielese - in gara anche con gli atleti provenienti dalle due sedi di Codroipo e Gemona - è stata impegnata sabato 14 e domenica 15 gennaio a San Quirino, dove è andata in scena la seconda prova di qualificazione regionale di spada di Cadetti, Giovani e di tutte le categorie del Gran Premio Giovanissimi (Under 14).

Tra tutte le sale della regione, le Lame Friulane sono state quella che hanno portato più schermidori in gara, 38. Due i successi con Martina Marcuzzi Iogna che ha vinto la prova Giovani superando in semifinale la compagna di sala Lucia Filacorda, e con Karim Campisi che è salito sul gradino più alto del podio della categoria Giovanissimi, avendo la meglio in finale su un altro portacolori delle Lame Friulane, Dieter Beerbohm.

A podio anche Mattia Comello e Nathan Zoppolato, secondo e terzo nei Maschietti; Letizia Modesti, terza nelle Ragazze-Allieve; Lara Da Ronco, terza nelle Bambine; Luca Iogna Prat, secondo nei Cadetti; Jacopo Convertini e Flavio Vattolo, secondo e terzo nei Giovani; ed Emma Glerean, terza nelle Giovanissime.

"Un buon inizio d'anno – commenta così la due giorni pordenonese il maestro Flavio Floreani – in cui si sono visti miglioramenti da parte degli atleti e che ci ha dato anche importanti indicazioni su dove lavorare per continuare a progredire".

Il prossimo impegno agonistico per le Lame Friulane sarà domenica 29 gennaio a Turriaco, sede della seconda prova di qualificazione regionale ai Campionati Italiani della categoria Assoluti.