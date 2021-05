Sport Camp, aperte le iscrizioni ai centri estivi di Latisana

È stata accesa la macchina organizzativa dello “Sport Camp”, centro estivo gestito da Sporting Latisana, grazie al sostegno del Comune. Le iscrizioni saranno aperte dal 10 maggio contattando la segreteria di Sporting Latisana al 043-1513161 oppure al 340-9245214.

"In era pre-Covid lo Sport Camp, il centro estivo del Comune, ha fatto il pieno di iscritti. Lo scorso anno, nonostante le regole imposte dall’emergenza pandemica e le innegabili problematiche logistico-organizzative, tutto è andato nel migliore dei modi", ha ricordato Daniela Lizzi, assessore allo sport, istruzione e cultura di Latisana. "Le famiglie hanno risposto positivamente e sono state entusiaste del servizio, tanto che i posti disponibili si sono esauriti molto presto. Quest’anno, forti dell’esperienza del 2020 abbiamo deciso di riproporre l’iniziativa. È stato un autunno complicato, che ha visto i bambini e ragazzi costretti a rinunciare alla socialità e alle attività sportive. Ma come ben sappiamo – ha concluso Lizzi - proprio lo sport, assieme all’istruzione, rappresentano due colonne portanti per una crescita sana e un equilibrato sviluppo fisico e intellettivo. Proporre anche quest’anno lo Sport Camp ci è quindi sembrato un atto dovuto per le famiglie, ma soprattutto per i più piccoli".

Anche quest’anno le attività per i bambini e ragazzi tra i 6 e i 15 anni partiranno il 14 giugno per concludersi a settembre, il 3. "Ci atterremo alla normativa vigente in materia – ha ricordato il direttore di Sporting Latisana, Nicola Di Benedetto -. I bambini saranno divisi sulla base delle indicazioni fornite dalla normativa e saranno ospitati dalle palestre del centro studi, delle scuole medie e delle scuole elementari".

Anche quest’anno, poi, dal 5 al 30 luglio, partirà la “sezione cuccioli”, per i piccolissimi tra i 3 e 5 anni, ospitata nella scuola d’infanzia di Gorgo. "Lo scorso anno – ha precisato Di Benedetto - non solo abbiamo raggiunto il sold out per tutte le fasce di età, ma abbiamo anche elaborato un protocollo tale da garantire, nei limiti del possibile, e nel pieno rispetto della norma, tutti i criteri di sicurezza". Inoltre, vista la buona riuscita dell'esperimento fatto sempre lo scorso anno, anche nel 2021, nelle attività saranno coinvolti, su base volontaria, come animatori, i ragazzi fra i 16 e 18 anni, residenti nel Comune di Latisana. "Colgo l’occasione – ha chiuso Di Benedetto - per ringraziare l'Amministrazione comunale per la sensibilità che da sempre dimostra".

Info su www.sportinglatisana.it .