Sport e musica protagonisti al Golf di Fagagna

Con la terza tappa al Golf Club Udine di Fagagna si è concluso, sabato, il torneo dell’Associazione Italiana Cantanti e Musicisti Golfisti presieduta da Mal dei Primitives. Una gara competitiva in uno dei percorsi più prestigiosi del Triveneto, organizzata in collaborazione con Maico.

I risultati di giornata hanno visto vincere in prima categoria Roberto Piras con 36 punti netti, in seconda categoria Alessandro Miraval con 37 punti e, infine, in terza categoria Aldo Novello con 41 punti netti. Il vincitore che nelle tre tappe (Golf Pordenone, Golf Villa Condulmer e Golf Udine) ha totalizzato il più alto punteggio netto è Denis Biasin con 101 punti.

La tappa, che fa parte del circuito nazionale Golf e Musica, è stata sostenuta grazie a Maico Sordità, azienda leader di apparecchi acustici che da alcuni anni ha scelto di affiancare le iniziative dell’Associazione e contribuisce, grazie ai suoi dispositivi, a migliorare il grave disturbo uditivo di Mal. A fine torneo ogni giocatore ha avuto l’opportunità di sottoporsi a un test dell’udito, attraverso uno speciale macchinario che permette di riscontrare eventuali deficienze uditive.

La giornata si è conclusa con la presentazione di una selezione di vini della casa vinicola Ornella Bellia, e il rinfresco tutto biologico realizzato da "Cerchio dei Sapori” di Marco Marano. Infine il tiramisù realizzato artigianalmente da Paolo del Pub C’é Chi C’Ha di Porcia.

Il tutto accompagnato dalla musica, elemento fondamentale a termine di ogni gara, con il gruppo Rockanta che, insieme a Mal, ha riproposto i più grandi successi degli anni Sessanta.

Per conoscere le prossime date del circuito, basta consultare il sito www.golfmusica.com