Stop di misura per il Forum Iulii Femminile

Il Forum Iulii Femminile a XV, la rappresentativa regionale coordinata dal Comitato Fir Fvg, esce sconfitta di misura nella prima uscita stagionale, gara valida per la Conference Cup: all'Ervatti di Trieste il XV regionale si è arreso di misura alle ragazze del Rugby Montebelluna, 22 - 29 il finale.

Le rugbiste del comitato ragionale pagano un po' d'inesperienza, le venete avevano giocato già qualche amichevole e, inoltre, avevano in rosa anche qualche atleta già avvezza al rugby a XV, e si arrendono lottando contro un avversario che ha meritato la vittoria. Tanti i segnali positivi che il tecnico per lo sviluppo femminile regionale, il coach Luca Nunziata, ha potuto finalmente osservare sul campo e durante una gara vera, giocata a viso aperto dalle proprie ragazze per tutti e ottanta i minuti di gioco effettivo.

"Non posso che essere orgoglioso di queste atlete", commenta Maurizio Buzzan, consigliere del Comitato FIR Fvg e responsabile del movimento femminile, "tutte hanno dimostrato sul campo di essere una squadra che potrà darci grandi soddisfazioni. Ho visto una gran bella partita, giocata su ritmi alti e con un'organizzazione di tutto rispetto. Ora dobbiamo e vogliamo continuare ad allenare queste ragazze anche e, soprattutto, in vista del ritorno in casa del Montebelluna, a fine aprile, che mette in palio il passaggio del turno in questa Conference Cup. Ma, risultato a parte, è importante credere in questo movimento femminile. Tutte le nostre atlete meritano queste opportunità di crescita e condivisione".

Forum Iulii: Iacomino, Stefanutti, Benussi, Clean, Pescante, Stefani, Babini, Blaskovic, Chiozza, Vigini, Castellan, Zanovello, Stocco, Decarli, Suerz; a disposizione: Poropat, Battistella, Tomadini, Dal Pos, Tonino, Villanova, Bresolin, Odorico. All. Luca Nunziata, Sandro Fortunato (Comitato Fvg), Bruno Iurkic (Trieste), Luca Lattanzi (Gorizia), Denis Ceschia (Gemona), Elisabetta Bernardini (Pordenone).

Il Forum Iulii è formato dalle atlete che partecipano alla Coppa Italia FIR nelle fila del Rugby Pordenone, Black Ducks Gemona, Venjulia Trieste e Rugby Gorizia.