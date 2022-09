Successi giovanili per il Gruppo kayak canoa Cordenons Libertas

Riccardo Favaro non si ferma più. Il 12enne portacolori del Gruppo kayak canoa Cordenons Libertas ha vinto due medaglie d’oro alle recenti finali nazionali giovanili. Sul lago di Caldonazzo, in Trentino, l’atleta non vedente ha inanellato due successi importanti.

Alla kermesse, cominciata venerdì 9 settembre e che ha visto sfidarsi 1.150 alfieri, ha preso parte un piccolo gruppo di alfieri del sodalizio cordenonese. Nella prima giornata di gare, sulla distanza dei 2mila metri, subito sul podio Chiara Ciavatti ed Emma Gregoris nel K2 Cadette; quinto posto nel C1 Cadetti per Enea Biasotto e per Martino Della Mattia nel K1 Cadetti. Settimo (nel K1 Allievi) Riccardo Puppin, decimo invece Edoardo Schiava (nel K1 Cadetti).

Il giorno successivo il sodalizio del maestro Mauro Baron ha festeggiato il primo oro di giornata grazie alla superlativa performance di Riccardo Favaro nel kayak B1 (non vedenti). Bronzo nel k2 Cadette (200 metri) per Ciavatti e Gregoris. Terzo posto anche per Enea Biasotto nella categoria C1 Cadetti (200 metri). Quarti Riccardo Puppin (K1 Allievi) e Chiara Ciavatti (C1 Cadette, 200 metri).

Il giorno successivo è stata la volta ancora di super Riccardo che, grazie a una prestazione di tutto rispetto, ha bissato il successo del giorno prima. Questa volta nel kayak B1 (non vedenti). Domenica in gara ancora sulla distanza dei duecento metri. Argento per Martino Della Mattia (K1 Cadetti), che nell’occasione ha realizzato pure il record personale suo 200 metri con 43”.