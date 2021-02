Successo per il 37esimo Trofeo Biberon

Con la gara del gigante, si è chiusa la 37esima edizione (16esima internazionale) del Trofeo Biberon, l'evento di sci giovanile tra i più attesi dell'anno a Forni di Sopra. Sotto una bella nevicata domenicale, le atlete hanno dato il via alla competizione su un tracciato che ha messo a dura prova lo staff tecnico in pista per garantire le condizioni migliori ai partecipanti.

Ad alzare le braccia ale cielo sono state Sara Grassi (49:52 dello CAI XXX Ottobre Trieste – cuccioli 1) e Sofia Carniel (47:86 del 5 Cime Pordenone – cuccioli 2) che si é aggiudicata anche il premio per la migliore “assoluta”. La competizione maschile si é svolta con un miglioramento delle condizioni meteo, che ha permesso agli atleti ottime prestazioni e grande agonismo lungo l'intero tracciato della “Cimacuta”. Sul gradino più alto del podio sono saliti Tommaso Zanardi (45:20 dello SC18 di Cortina – cuccioli 1) e il bosniaco Anur Mehic (44:92 – cuccioli 2) risultando anche il migliore assoluto. Tra le società, trionfa il Monte Lussari precedendo il SC18 ed il 5 Cime.

Nonostante il format ridotto, causa restrizioni da pandemia e relative normative e regole da rispettare, tra cui quella della partecipazione alla singola gara di un numero massimo di 120 atleti e l'esclusione dei più piccoli (categorie superbaby e baby), l'evento, organizzato dallo Sci Club 70, ha visto la presenza, oltre a numerosi tesserati del Friuli Venezia Giulia, anche atleti provenienti dall'estero (Bosnia Erzegovina, Croazia, Slovenia e Polonia) e da altre regioni italiane nel fine settimana impegnati nelle 3 gare - slalom e gigante (sci alpino) e gimkana (sci nordico) – che hanno aperto la stagione agonistica “Pulcini” del Comitato Fisi Fvg.

Come tradizione, anche in questa edizione, i partecipanti hanno ricevuto prestigiosi premi da parte dei partners e sponsors ufficiali del “Bibeon”, incluso il miglior team extra regionale che é stato il club veneto SC18.