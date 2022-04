Successo per il Gp Giovanissimi Fontanafredda

E' stato il Gp Giovanissimi organizzato dalla Società Ciclistica Fontanafredda ad aprire la stagione per la categoria in Friuli Venezia Giulia. A Villadolt, in una splendida giornata di sole, è andata in scena una festa del ciclismo, grazie alla puntuale organizzazione dello staff guidato dal presidente Gilberto Pittarella.

Sono stati 207 i partenti, a fronte di 227 iscritti: numeri importanti, che gratificano il sodalizio gialloblu dell’importante sforzo organizzativo messo in atto, reso possibile dai tanti volontari e dalle aziende che supportano l’attività del Fontanafredda. Buone presenze a bordo strada, in una mattinata di divertimento e agonismo che ha visto protagonisti le speranze di domani.

Questi i risultati. Tra i G1 successi di Edoardo Scudeler (Mosole) e Aurora Busato (Mosole); tra i G2 vittorie per Marco Santarossa (Fontanafredda) ed Emma Bembo (Mosole); tra i G3 si sono imposti Davide Pigat (Fontanafredda) e Gioia Guidolin (Mosole); tra i G4 affermazioni di Santiago Bembo ed Elena Dalla Libera, entrambi del Mosole; tra i G5 hanno vinto Mark Palamin (Pedale Ronchese) e Sofia Piazzon (Bosco di Orsago); tra i G6, infine, vittorie di Marco Casetta (Sacilese) e Matilde Carretta (Mosole).

“Siamo molto contenti dell’esito della manifestazione – ha detto il presidente del Fontanafredda -, per la cui realizzazione ringraziamo i volontari e gli sponsor, che ci consentono di continuare a fare quello che amiamo: lavorare per il bene del ciclismo giovanile. Il nostro ringraziamento va anche alle società presenti e alle famiglie”.

Alle premiazioni sono intervenuti anche l’assessore allo sport del Comune di Fontanafredda, Antonio Landa, che ha speso parole di elogio nei confronti dell’evento e del lavoro portato avanti dalla società organizzatrice, e il presidente della Fci di Pordenone, Raffaele Padrone, che – unitamente al Fontanafredda – ha da poco lanciato l’iniziativa ‘Conoscere la bicicletta’, rivolta agli alunni delle scuole primarie. “Una meravigliosa giornata di ciclismo – ha affermato Padrone -, la ripartenza ideale con tanti piccoli corridori impegnati in gare appassionanti”.