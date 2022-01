Successo per l’Open Day di Pinna Sub

Grande successo per l'Open Day del Pinna Sub alla piscina comunale, a Prodolone. Alla giornata organizzata dall’associazione di San Vito al Tagliamento, tra gli oltre 30 partecipanti c’erano la responsabile regionale della Federazione paralimpica Finp, Maria Capasa, e il presidente dell’Asd Arcobaleno di San Vito al Tagliamento, Vincenzo Morgante.

Massimiliano Popaiz, il coordinatore della Pinna Sub, ha sottolineato “la grande partecipazione di paralimpici in "erba", entusiasti del progetto "Io nuoto con Pinna" che permette l'avvio di atleti con disabilità alle discipline del nuoto, nuoto pinnato e apnea. E’ stata, inoltre, un’ottima occasione per presentare i neo istruttori targati Pinna Sub, giovani atleti agonisti presto impegnati nel campionato italiano di categoria, che hanno deciso di dedicare il tempo libero per questo evento. Un ringraziamento particolare va anche al Cip regionale per la promozione”.