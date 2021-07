Successo per l'Esa Summer Camp

L'Esa Summer Camp ottiene il successo immaginato. La partecipazione al progetto sportivo multidisciplinare è stata importante e, grazie anche agli atleti di caratura internazionali di rugby intervenuti, i giovani atleti hanno potuto confrontarsi con una mentalità sportiva a 360°, imparando che gli obiettivi si raggiungono solo con l'allenamento, la fatica, l'impegno e il supporto di professionisti del settore.

"Siamo molto orgogliosi di come stanno andando le cose - commenta Andrea Costabile, uno dei soci fondatori dell'Elite Sport Academy - abbiamo preparato questo camp con grande attenzione, questo per permettere ai ragazzi di fare un'esperienza unica, che gli permettesse di mettersi alla prova e comprendere più discipline. Darsi degli obiettivi, mettersi alla prova. Questi aspetti sono fondamentali per la loro crescita come sportivi e persone".

Non solo obiettivi, tuttavia, ma anche tanto divertimento. "Abbiamo cercato di offrire ai ragazzi una proposta che avesse un'importante dose di spensieratezza - continua Costabile - mai come in questo periodo il ritorno alla socialità è da considerarsi fondamentale. Abbiamo quindi cercato di proporre un percorso multidisciplinare che coinvolgesse, aiutasse nella crescita, ma soprattutto permettesse a tutti i ragazzi di tornare ad una normalità, almeno sportiva, che per troppo tempo è mancata. Per ora siamo soddisfatti, poi come sempre lasceremo parlare i giovani protagonisti di quest'anno".

"Partecipare alle attività organizzate dall'ESA e passare del tempo assieme ai loro tecnici è sempre un piacere - commenta Antonio Rizzi, apertura delle Zebre in Pro 16 - sono sempre felice di poter condividere la mia esperienza e il mio rugby. In questo contesto lo sono di più perché molti allenatori dell'Elite Sport Academy sono stati anche miei educatori quando giocavo in giovanile. Il camp è sicuramente un'avventura da provare: aiuta a crescere come sportivi e a divertirsi, ritrovando il piacere di provare più discipline e, quindi, mettersi alla prova. Lo consiglio vivamente. Il giusto stimolo per iniziare a capire un certo tipo di mentalità sportiva: quella per poter arrivare il più in alto possibile".