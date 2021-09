Successo per la 25esima Ciclofesta a Udine Sud

Domenica, la zona di Udine Sud – Cussignacco è stata animata da una festosa pedalata che ha coinvolto ragazzi, famiglie e sportivi, per trascorrere una mattinata in sella alla propria bici, all’aria aperta e in allegra compagnia. La “bandiera a scacchi” è stata abbassata dal vicesindaco Loris Michielini e i ciclisti sono stati salutati dal presidente del Quartiere Cussignacco-Papparotti, Claudio Cattarossi.

La manifestazione, nata per promuove la bicicletta, la mobilità, l’ecologia e gli stili di vita salutari, rientrava nel contesto del ‘tavolo a pedali’ per la conoscenza e la valorizzazione delle piste e dei percorsi ciclabili. Il gruppo dei Ciclisti è partito dal Palabocce Udinese e il Gruppo Alpini di Cussignacco ha assicurato regolarità e sicurezza.

Il percorso, disegnato dagli organizzatori del Ciclo Assi Friuli si è snodato tra prati, stradine e lungo il tracciato della Ciclabile Alpe Adria in una zona, a due passi dalla Città, che conserva una radicata tradizione rurale. Dopo una visita all’agriturismo Gon, il gruppo si è diretto verso Pradamano e, in piena sicurezza, dagli argine del Torre si è raggiunta la Fattoria a Pavia di Udine. Nel tratto di rientro all’azienda Al Cep un simpatico brindisi ha contribuito a creare una atmosfera di cordialità e amicizia tra i pedalatori.

“Chi pedala ha tanti amici” è lo slogan che caratterizza chi utilizza la bici. Alla conclusione della Ciclofesta c’è stato un arrivederci unanime. Per tutti è stata una mattinata all’aria aperta, nel rispetto dell’ecologia e della natura, nell’ottica di quel turismo slow che vede centinaia di turisti attraversare la Città e la sua campagna pedalando verso il mare.