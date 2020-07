Successo per lo Sport Camp di Latisana

Sport Camp, centro estivo gestito da Sporting Latisana, grazie al sostegno del Comune, fa il pieno e guarda avanti. Oggi "nonostante la complessità organizzativa dovuta alle stringenti regole imposte dal Governo per i centri estivi – ha precisato Nicola Di Benedetto, direttore di Sporting Latisana – possiamo tirare le somme e dirci più che soddisfatti", il centro estivo registra infatti il tutto esaurito fino al 31 luglio (tranne i pomeriggi).

L’entusiasmo per il risultato ha portato il direttore a fare una nuova proposta che il Comune ha accolto di buon grado: "Abbiamo pensato che sarebbe stato bello coinvolgere ancora di più il territorio. Così nelle scorse settimane abbiamo intercettato i ragazzi fra i 16 e 18 anni, residenti nel Comune di Latisana, per chiedere loro se fossero disponibili a darci mano nei centri estivi. Per ringraziare i ragazzi, come Comune e Società ci siamo impegnati, sul finire di agosto, a regalare un corso di formazione per diventare animatori. In questo modo, il prossimo anno, il territorio avrà già il personale formato".

A oggi hanno aderito (o aderiranno nelle prossime settimane) 19 ragazzi. È soddisfatta anche Daniela Lizzi, assessore allo sport, istruzione e cultura del Comune di Latisana: "Siamo riusciti a trasformare l’emergenza in opportunità, per i bambini di stare insieme, seppur con regole nuove, e per i più grandi di apprendere nuove competenze. Con questa iniziativa siamo riusciti quindi a coinvolgere ulteriormente il territorio e fornire un servizio ai nostri cittadini, grandi e piccoli".

Due mesi fa l’annuncio, dello stesso assessore, carico di speranza e ottimismo: "Quest’anno, nonostante il momento difficile, abbiamo deciso di guardare avanti e renderci disponibili a ripetere la bella esperienza dello Sport Camp". A meno di un mese dall’avvio delle attività i numeri parlano da soli.

"Ci siamo attenuti alla normativa vigente in materia – ha ricordato Di Benedetto -. I bambini sono divisi in gruppetti piccolissimi e sono ospitati dalla palestra del centro studi, delle scuole medie e delle scuole elementari. Dal 6 luglio è partita anche la sezione cuccioli che vede coinvolti (anche qui sold out) 20 piccoli di età compresa tra i 3 e i 5 anni. Ogni mattina una squadra di addetti alle pulizie si occupa dell’igienizzazione. È ovviamente nostro obiettivo garantire a tutti divertimento ma in sicurezza. Vista l’alta richiesta, ci siamo anche organizzati con delle liste d’attesa - ha fatto sapere Di Benedetto – così che, qualora un posto dovesse liberarsi (l’aggiornamento dei numeri è disponibile anche sul sito www.sportinglatisana.it), potrà essere occupato da chi ne ha già fatto richiesta".