Tempo di bilanci per la Polisportiva Orgnano. “Abbiamo portato in gara 70 atleti, tra singolo e gruppi, riscuotendo ottimi risultati”, raccontano dalla società, attiva nel pattinaggio artistico. “Per quanto riguarda i Gruppi spettacolo, nella categoria piccoli gruppi l’Evolution si è piazzato al primo posto nel Campionato regionale e ha ottenuto un ottimo quinto posto nel Campionato italiano. Il gruppo Junior Prisma, alla sua prima competizione in categoria effettiva, si è qualificato quarto e ha partecipato al Tricolore, che si è svolto a Conegliano dal 27 al 30 maggio”.

“Riguardo ai singoli delle varie discipline, undici atleti si sono qualificati agli Italian Roller Games che si sono svolti sulla Riviera romagnola nel mese di giugno, dove si sono affrontati 8.000 tesserati di 500 società per 600 titoli nelle dieci diverse discipline di sport rotellistici. Tre atleti della Polisportiva Orgnano si sono qualificati al Trofeo delle Regioni che si terrà a settembre. Tra i tredici atleti qualificati abbiamo quattro campioni regionali di categoria, ovvero Susanna Pinzani (Jeunesse –artistico), Veronica Bressan (Allievi B –artistico), Lucilla Plaino (Allievi A –artistico) e Alessandro Lestuzzi (Giovanissimi A –artistico)”, raccontano ancora dalla società.

“Sono quattro i vicecampioni, ovvero Alice Bardus (Allievi B –artistico), Miriam Iraci (Allievi Regionali A – artistico), Felicita Venir (Divisione nazionale C -Solo Dance) ed Elisa Tondon (Esordienti B-artistico). Terzo posto per Noemi Panarese (Esordienti regionali B artistico). Si sono qualificate anche Alice Mainardis, Giovanna Losso, Maria Driussi Mozzon e Marta Salvador nelle rispettive categorie della specialità Solo Dance”.

“A fine maggio alcuni atleti hanno partecipato al prestigioso Trofeo internazionale Sedmak Bressan che si è svolto al Palasport Piklec di Opicina, nel quale si sono distinte Susanna Pinzani e Veronica Bressan rispettivamente seconda e terza di categoria. Agli Italian Roller Games, Lucilla Plaino si è fregiata del titolo di Campionessa Italiana per la categoria Allievi A artistico, mentre le altre atlete si sono distinte nelle rispettive categorie. Abbiamo così ottenuto il secondo posto della classifica regionale società Coppia e Artistico e siamo fieri dei risultati conseguiti dai nostri atleti insieme allo staff tecnico”.

Per chi vuole avvicinarsi al pattinaggio artistico – ricorda la Polisportiva Orgnano - sono aperte le iscrizioni per attività motoria all’aperto per i bimbi nati dal 2014 al 2017.