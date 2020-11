Tirocini di Scienze Motorie a Bagnaria Arsa

In un momento difficile come questo c’è chi continua a lavorare con un unico obiettivo in testa: far sì che il rugby sia un elemento fondamentale della crescita del proprio territorio. Stiamo parlando della Juvenilia Bagnaria Arsa, realtà rugbistica del basso Friuli, che è riuscita ad accordarsi con l’Università di Udine per far svolgere, presso la propria struttura, i tirocini di Scienze Motorie.

“Per noi è un risultato incredibile - commenta Ernesto Barbuti, presidente della Polisportiva Juvenilia Bagnaria Arsa - siamo riusciti dove tanti altri hanno fallito. Abbiamo svolto un lavoro lungo ed impegnativo, ma alla fine abbiamo ottenuto un risultato importantissimo".

"Questo ci permette di supportare l’Università e allo stesso tempo trarre non poco beneficio per i nostri tesserati che, a questo punto, avranno sempre a supporto giovani volenterosi di eccellere in campo atletico. Il periodo è impegnativo, sicuramente, ma dobbiamo mettere ora le basi per il nostro futuro e questo è un tassello importantissimo”.