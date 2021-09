Torna la Trieste-Gorizia-Udine per Allievi U17

Domenica 5 settembre, con l'organizzazione dell’Asd Ciclo Assi Friuli si correrà la 28esima edizione della Trieste-Gorizia-Udine, gara riservata alla categoria Allievi U17.

La manifestazione nasce da un'idea dell'indimenticato campione triestino Giordano Cottur che, assieme agli amici del Ciclo Assi volle unire simbolicamente le tre città attraverso le due ruote. Anche il ciclismo dei giovani, quindi, domenica sarà protagonista sulle strade del Fvg. Partenza da Trieste - piazza Ponterosso e, dopo aver espletato tutti i controlli per l'emergenza sanitaria in atto, la gara muoverà alle 10 con il via ufficiale dal Bivio Miramare.

I chilometri di gara sono 82, per un percorso spettacolare che attraverso, la Costiera Triestina, il Carso Goriziano, la Città di Gorizia e i Colli Orientali porterà i concorrenti a Udine per contendersi un ambito traguardo. Al via ci saranno i migliori del Fvg, atleti veneti, piemontesi, lombardi, carinziani, croati e la nazionale d’Austria che, in questa manifestazione, è una tradizionale presenza.

L'albo d'oro comprende nomi importanti come gli attuali professionisti Marco Haller, carinziano, e l'osovano Nicola Venchiarutti. La gara si concluderà nel centro di Cussignacco, a testimoniare la sportività di questa frazione cittadina che annovera anche una consolidata tradizione nel mondo del pedale. I corridori entreranno nel territorio di Udine provenienti da Buttrio, dopo aver affrontato la breve ma impegnativa salita del Castello.

Con la collaborazione di Polizia locale e Gruppo Alpini sarà assicurata la sicurezza e la viabilità. Il lungo rettilineo di viale Palmanova condurrà i concorrenti verso la zona annonaria della città e, dopo un paio di rotonde, i concorrenti potranno vedere il traguardo posto in via Padova, dove il vincitore avrà gli applausi del pubblico delle grandi occasioni. Arrivo previsto alle 12.20 mentre le premiazioni si svolgeranno in Piazza Giovanni XXXIII.