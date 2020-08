Tre atleti cervignanesi convocati al try-out U12

L’attività delle nazionali di baseball e softball ha finalmente ripreso il via e Stefano Burato, manager della nazionale U12, ha ricominciato le operazioni di selezione per gli azzurrini. Diversamente dagli anni passati, gli atleti saranno osservati in quattro piccoli gruppi per garantire lo standard di sicurezza riguardante le normative anti Covid-19.

Sono ben tre gli atleti cervignanesi che parteciperanno al tryout di San Bonifacio (Verona) martedì 11 agosto, ovvero i giovani lanciatori Matteo Chinello e Ivan Larice, assieme all’interbase Elia Plusigh.

Lo staff selezionatore sarà composto dalla sua formazione fissa, ovvero dal manager Burato assieme ai coach Ivano Licciardi, Simona Conti e Alessandro Rosa Colombo. A questi, si uniranno altri tre allenatori “invitati” all’evento, ovvero Alessio Monachini, Ernesto Delfino Del Rio Carceller e Humberto Bravo Delgado. A coordinare il tutto il Team Manager della nazionale Marco Mannucci.