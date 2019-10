Trial delle Regioni, il Fvg è campione tra i giovani

Il Friuli Venezia Giulia è stata protagonista al Trofeo delle Regioni di Trial (memorial Diego Bosis). La squadra, guidata dal presidente del Comitato Regionale della Federazione Motociclista Italiana Daniele Bergamasco, ha vinto a Folgaria la Coppa delle Regioni Giovani, graduatoria riservata ai piloti delle classi MiniTrial A, B, C e Open Femminile. Grazie al duo formato da Giacomo Brunisso (Gs Fiamme Oro) e Luca Craighero (Mc Carnico), il team è riuscito ad avere la meglio per una sola penalità (5 a 6) alla Lombardia – rappresentata da Mirko Pedretti, Fabio Scaccabarozzi e Alessandro Uberti – e sulla Toscana, che schierava la coppia composta da Antonio Cicchino e Gabriele Pardini. Un’affermazione meritata, quella della formazione del Fvg, e per Brunisso si è trattato del terzo, grande, successo nel 2019 dopo la conquistata del titolo italiano nella classe Minitrial A e l’allora europeo nella categoria Youth International.

“Siamo orgogliosi dei nostri ragazzi – ha affermato il presidente del Co.Re. Fmi Bergamasco, presente in Trentino -. Hanno disputato una gara coraggiosa, riuscendo a portare a casa una vittoria meritata e prestigiosa. Per il Trial si è trattato di un grande anno nel nostro territorio: oltre alla Coppa delle Regioni e allo scudetto di Brunisso, abbiamo ospitato a Paularo dopo un anno di assenza una prova del campionato tricolore grazie al Moto Club Carnico. La specialità si è confermata molto importante all’interno della nostra attività”.

A Folgaria il Friuli Venezia Giulia si è poi classificata al quarto posto nel Trial delle Regioni grazie a Terry e Adam Craighero (Mc Carnico) e a Gianpaolo Concina (Mc Scaligero) con 204 punti di penalità. Complessivamente hanno preso parte al trofeo 12 delegazioni regionali e 187 centauri, che si sono dati battaglia in un percorso tecnico e articolato nel sottobosco dell’Alpe Cimbra.