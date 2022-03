Trieste Nuoto pronta per gli Italiani di Riccione

Nel weekend del 12 e 13 marzo si sono svolte le finali regionali di categoria di nuoto in vasca corta alla piscina Bianchi di Trieste, ultimo appuntamento utile per gli atleti delle categorie Ragazzi, Junior, Cadetti e Senior per qualificarsi ai Criteria nazionali Giovanili, in programma a Riccione dal 25 al 30 marzo. Una due giorni molto intensa che ha visto gareggiare ben 47 atleti della Trieste Nuoto in gare individuali (21 femmine e 26 maschi), per un totale di 136 gare e 16 staffette.

Le prime finali regionali di Trieste Nuoto hanno dimostrato l’enorme potenziale del progetto nato nel 2021 dall’unione delle forze di Tergeste Nuoto Altura e Unione Sportiva Triestina Nuoto, che vede gli atleti al centro di ogni decisione e conseguente scelta.

I numeri parlano da soli: 83 medaglie (30 d’oro, 26 d’argento e 27 di bronzo). Uno dei risultati di squadra più importanti è che tutte le squadre della Trieste Nuoto che hanno partecipato alle sedici staffette in programma sono salite sul podio. Tantissimi giovani atleti hanno migliorato enormemente i propri risultati cronometrici, frutto di lavoro quotidiano e tanta passione.

Sono già dieci gli atleti qualificati di diritto alla manifestazione nazionale del 25-30 marzo in programma a Riccione, nell’attesa che il numero cresca dopo la chiusura delle graduatorie nazionali di ammissione ai prossimi Criteria Nazionali Giovanili e i conseguenti ripescaggi. Va sottolineato che ben cinque dei dieci atleti qualificati appartengono alla categoria Ragazzi (la più giovani) assicurando e facendo ben sperare così in un futuro florido per la Trieste Nuoto.

L’uomo dei Campionati è stato sicuramente Simone Ferrandino, talentuoso classe 2006, che con 7 titoli regionali su 7 gare svolte tra gare individuali e di staffetta, si conferma essere l’uomo di punta non solo della Trieste Nuoto ma anche di tutto il movimento natatorio regionale e non solo. La donna dei Campionati è Martina Babic, classe 2004, che con 4 ori e 3 argenti si conferma essere la ragazza la più vincente. Punta di orgoglio e speranza per il futuro sono i risultati delle tre staffette maschili della Categoria Ragazzi (classe 2006-2007-2008) che fanno bottino pieno con 3 titoli regionali sulle tre staffette ottenendo inoltre delle prestazioni cronometriche di valore nazionale.

“Non sono mancate le difficoltà,” dichiara il direttore tecnico Matteo Bianchi, “dopo due anni di gare a regime ridotto, con possibilità veramente scarse di competere causa la pandemia, un campionato che ha in programma sia le gare individuali e quelle di staffette ha messo in difficoltà gli atleti che non sono più abituati a scendere in acqua numerose volte in due giorni. Siamo però molto fiduciosi perché stiamo tornando alla normalità. Dopo due anni da incubo questi risultati sono il miglior premio per tutte le ragazze e i ragazzi e soprattutto appagano per i sacrifici fatti dalle società sportive per resistere alla crisi”.

“Sono molto soddisfatto del weekend di gare, abbiamo registrato un’affluenza notevole di partecipanti a tutte le gare della fase invernale di questa stagione sportiva", ha detto il presidente del Comitato regionale Fin, Sergio Pasquali. "La manifestazione si è svolta senza intoppi grazie a tutti gli atleti della regione che hanno dimostrato, ancora una volta, grande responsabilità rispettando le regole di sicurezza imposte dalle linee guida della Fin. I risultati iniziano a farsi vedere nonostante il movimento natatorio regionale non abbia ancora ripreso al 100% soprattutto a causa della bassa affluenza agli impianti natatori. Mi rallegra vedere che il movimento triestino, grazie alla nuova realtà Trieste Nuoto che, stia riprendendo forma e consistenza e che si incominci a vedere il potenziale sportivo (prima società nel medagliere regionale). Ringrazio tutti i collaboratori delle squadre e tutti gli addetti ai lavori per la buona riuscita di questa manifestazione e soprattutto per aver rispettato e fatto rispettare le regole di sicurezza imposte dalle linee guida della Federazione. Concluderemo la parte invernale regionale della stagione con le Finali Regionali Esordienti A ed Esordienti B in programma il 2 aprile a San Vito e il 3 e 4 aprile a Trieste".