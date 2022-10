Trofeo delle Regioni Trial, Fvg ancora una volta secondo

Ottimo risultato conquistato dalla squadra del Friuli Venezia Giulia al Trofeo delle Regioni di Trial – Memorial Diego Bosis. Guidata dal delegato regionale della Fmi della specialità, il tolmezzino Valter Marcon, la formazione ha conquistato il secondo posto assoluto, bissando il piazzamento ottenuto nell’edizione del 2021.

A Domodossola, nella gara organizzata dal Mc Domo ’70, Giacomo Brunisso (Fiamme Oro, categoria Tr2) e i portacolori del Mc Carnico Thierry e Luca Craighero (rispettivamente in categoria Tr3 Open e Tr3) completano il percorso allestito con 145 punti di penalità, chiudendo alle spalle soltanto dalla corazzata Lombardia, ancora una volta prima con l’ottimo punteggio di 126. Al terzo posto si è piazzato il Piemonte, che ha terminato a sole due lunghezze dai friulani.

“Siamo molto soddisfatti: a un anno di distanza ci siamo confermati – ha commentato Marcon, riferimento della specialità all’interno del Comitato regionale -. Aver dato continuità di risultato è l’aspetto di cui andiamo maggiormente orgogliosi. Vale la pena sottolineare che al termine del primo giro eravamo in lizza per la vittoria, un aspetto non da poco vista la forza della Lombardia. Siamo contenti di aver portato al presidente del Co. Re. Mario Volpe un altro buon piazzamento”.

In gara i tre piloti regionali sono stati supportati da Daniele Grion, che faceva parte del gruppo Tr4. In tutto a Domodossola si sono presentati 140 piloti. La stagione di trial per i centauri del Friuli Venezia Giulia si chiuderà domenica 6 novembre con l’ultimo round del Trofeo Nord Est, in programma a Pozza di Fassa (in provincia di Trento).