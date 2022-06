Tutto pronto per il torneo Città di Codroipo di minirugby

Oltre 700 bambini in rappresentanza di 12 società italiane, austriache, croate e bosniache si sfideranno, ma soprattutto giocheranno e si divertiranno, nei campetti disegnati sul rettangolo erboso dello stadio comunale di via Circonvallazione Sud domenica 5 giugno in occasione della VII edizione del Torneo di minirugby “Città di Codroipo”.

La kermesse, organizzata dall'OverBugLine Rugby Codroipo, uno dei più grandi tornei di rugby giovanile del Triveneto per numero di giocatori e presenze internazionali, ritorna quindi nella sua cornice e nella sua data consuete (lo stadio cittadino e la prima domenica di giugno) dopo un'edizione “d'emergenza”, disputata lo scorso ottobre ed una saltata nel 2020 a causa della pandemia.

“Se quello di ottobre è stato il torneo della speranza con circa 250 bambini, questo sarà quello dell'effettiva ripartenza – spiega la presidente dell'OverBugLine, Susana Greggio – auspicando già dal prossimo anno di ritornare ai numeri pre Covid e quindi tornare a superare le mille presenze di soli atleti”.

In ossequio alla filosofia già abbracciata negli anni scorsi il Torneo 2022 sarà sempre più green, all'insegna della sostenibilità ecologica e soprattutto della riduzione all'osso del consumo di plastica e di altri materiali inquinanti. “Tutti i giocatori avranno la loro personale borraccia ed anche i chioschi serviranno le bibite su bicchieri o boccali in comodato da utilizzare per tutta la giornata e poi restituire – continua Greggio – le medaglie ed i trofei saranno invece tutti in legno”.

Oltre 120 saranno i volontari (perlopiù genitori di atleti od ex atleti dell'OverBugLine) che si impegneranno nella buona riuscita della manifestazione. Inizio alle 9.30 con la sfilata delle squadre (dalla categoria Under 7 all'Under 13) precedute dallo spettacolo degli sbandieratori di Cordovado. Ospiti annunciati gli atleti della Rugby Rovigo Delta, campioni d'Italia 2021 e finalisti anche quest'anno.