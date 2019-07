Una vittoria e una sconfitta per i Tigers

Anche nell’ultima partita prima della sosta estiva si è ripetuto il copione delle precedenti giornate: sconfitte nella gara del mattino, i Tigers Cervignano reagiscono e ribaltano la situazione nella gara pomeridiana.

In gara 1, nonostante il numero di valide battute sia simile a quello dell’avversario (8 per i bolognesi contro le 7 dei cervignanesi), le tigri non sono state parimenti abili nel portare a casa i punti necessari per rimanere al pari del Longbridge. L’alto numero di basi per ball concesse dal trio di lanciatori impegnato dal monte di lancio (a fine incontro saranno 11 in totale per il terzetto Silva – Abreu - Tomasin) non ha di certo favorito la difesa, colpevole a sua volta di 3 errori difensivi. Una nota positiva arriva dalla corsa sulle basi di Andrea Vidili: 2 le basi rubate per l’esterno destro dei neroarancio.

La reazione che il pubblico nostrano si aspettava in gara 2 non si è fatta attendere. Reyes Harvey ancora una volta regala una gemma ai compagni di squadra: il partente cervignanese nel secondo incontro ha concesso solamente 3 valide agli avversari, lasciando al piatto per strikeout 12 battitori del Longbridge. In questo match inoltre, come spesso accade, anche l’attacco ha seguito il buon andamento della fase difensiva: 9 le battute valide colpite in totali, fra le quali un doppio di Alberto Tomasin ed un fuoricampo di Jordano Collado.

Quest’ultimo porta a 3 gli homerun battuti in stagione, a parimerito nella speciale classifica delle palle lunghe colpite con il ricevitore cervignanese Elia Marinig.

Grazie al risultato di gara 2 il Sultan Cervignano Baseball mantiene il quarto posto nella classifica di serie A2 federale girone B. Le dirette inseguitrici, ovvero l’avversario di domenica Longbridge 2000 ed il Toselli Yankees di San Giovanni in Persiceto, si trovano rispettivamente ad 1 e 3 partite di distanza. L’ombra dei playout non è ancora lontana, ed il gruppo dei Tigers avrà tempo 25 giorni per raggruppare le idee, in attesa dell’ultima giornata di regular season 2019 che si giocherà il 25 agosto sul diamante di Casteldebole, ancora una volta contro i ragazzi del Longbridge.