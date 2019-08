Volley Maniago Pordenone, arriva Francesca Zia

Si dice sempre che le squadre di pallavolo siano una grande famiglia. Per questa ragione in quella gialloverde non poteva mancare una Zia! La 26enne triestina Francesca Zia ritorna in regione dopo due anni di B2 a Cave e Verona. Per lei esperienze nelle giovanili del Progetto Millennium, VBC Cormons, Est Volley, Libertas Trieste e Vivil Villa Vicentina. La rossa schiacciatrice è pronta a mettersi a disposizione di coach Pasqualino Leone.

"Conoscevo già molto bene l’ambiente pordenonese essendoci la mia migliore amica a palleggiare li. Mi è capitato di venire a allenarmi un paio di volte durante le vacanze natalizie lo scorso anno e mi sono subito trovata bene, sia con le ragazze che con lo staff. Ecco perché, una volta che mi è stata prospettata l'opportunità, ho scelto di mettermi a disposizione della squadra per dare una mano quando necessario".

Raccontaci un po' di te: passioni extra sportive? "Nella vita extra volley studio economia all’università a Trieste e durante l’estate la cosa che preferisco è giocare a beach volley. In pratica non mollo mai la palla!".

Come immagini la prossima stagione? "Per la prossima stagione ho grandi aspettative, credo sarà un’annata contraddistinta da tanta positività e duro lavoro e si sa, il lavoro paga sempre!".