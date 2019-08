Volley Maniago Pordenone, ecco Federica Gatta

Bisognerà prestare attenzione al fatto che i (due) Pesce non la ingolosiscano troppo, ma nel "giardino" di Volley Maniago Pordenone, tra una Peonia e l'altra è arrivata anche una Gatta! Si tratta di Federica Gatta, forte attaccante di 186 cm, classe 2000. Nel suo prestigioso curriculum due scudetti U16 con il Volleyrò Roma, e le esperienza in B1 con Aprilia e A2 con Sassuolo nella scorsa stagione.

A marzo, durante il tie break della gara di campionato disputata con Baronissi un tremendo infortunio al ginocchio sinistro, con lesione di legamento crociato anteriore, collaterale mediale e menischi. Ma Federica, come certificato da un vero luminare in materia ovvero il dottor Mariani che l'ha operata a Villa Stuart, dopo tanti sacrifici e terapie è perfettamente recuperata e non vede l'ora di mettersi a disposizione di coach Pasqualino Leone.

"Ho accettato la proposta del Volley Maniago Pordenone perché mi è sembrata una società competente" racconta Federica Gatta. "Ho sentito parlare della società da alcune ragazze e dall’allenatore che già mi conosceva in precedenza avendomi allenata quando ero più piccola".

Che tipo di giocatore sei? "Una ragazza competitiva, che non si arrende alle prime difficoltà, a disposizione della squadra per qualunque cosa".

E nel tempo libero? "Una ragazza generosa, alla quale le piace divertirsi con le sue amiche. Non nascondo che alcune volte posso essere un po’ permalosa e testarda".

Cosa ti aspetti da questa stagione in gialloverde? "Durante la stagione il mio obiettivo è quello di rientrare al 100%, dopo un infortunio importante. Voglio essere a disposizione della squadra per qualsiasi occasione. Poi, se dovesse succedere qualcosa di importante, lo vedremo durante il percorso!".