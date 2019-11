Volley Maniago Pordenone cerca la s...volta

Dopo le due battute d’arresto rimediate con Ostiano e Volano le gialloverdi di Pasqualino Leone cercano la S…Volta! Lo faranno nella lunga trasferta di Volta Mantovana, ospiti della Nardi.

La squadra di Coach Bonini è un cliente pericoloso e non morbido per riprendere confidenza con la vittoria. Le mantovane in casa sono riuscite a imporsi, ad esempio, su una squadra quadrata come Verona e possono contare soprattutto sulla freschezza e abilità delle giovani posto 4 Vidi e Tesanovic. Le coltellinaie, invece, devono semplicemente ritornare a mettere in campo le qualità che hanno dimostrato di avere nelle prime giornate di questo campionato.

“C’è tantissima voglia di rivalsa!", a suonare la carica è il centrale Susanna Peonia. “Quella contro Volta Mantovana sarà una partita dove dobbiamo controllare noi il ritmo di gioco. I loro punti di riferimento sono i posti quattro e quindi dovremo essere brave a toglier loro questa sicurezza".

Cosa si deve fare per mantenere il contatto con la capolista Volano? “Non mollare mai e continuare a lavorare duramente come stiamo già facendo”.

Come hai trovato il livello generale di questo girone di B1? “Il livello è molto buono. Non c’è la squadra ammazzacampionato, ma tante buonissime squadre con tanta voglia di vincere”.

L’appuntamento è per domani sera alle 20.30 al PalaValle di Volta Mantovana (Via Volta-Acquanegra) agli ordini degli arbitri Ugolotti Davide e Fichera Giuseppe.