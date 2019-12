Volley Maniago Pordenone ritrova il secondo posto

Una partita dal risultato molto netto (primo set a parte) permette al Volley Maniago Pordenone di aggiudicarsi i tre punti contro Trento e agguantare il secondo posto solitario in classifica, a un solo punto dalla capolista Volano. Prossima settimana gara tostissima in quel di San Donà. L’Imoco ha dimostrato di valere le migliori squadre del raggruppamento e specie in casa fa vedere un gioco veloce e ben organizzato.

Le gialloverdi scendono in campo con Pesce al palleggio, Zia opposta – Gatta e Giacomel in posto 4 – Peonia e Gridelli al centro – Rumori libero di ricezione e Morettin libero di difesa. Si parte a rimo decisamente blanco con parecchi errori in entrambe le metà campo. Partono forte le maniaghesi con Pesce che serve con continuità Gridelli: 4-0. Si rifanno sotto le trentine: 10-8. Break importante sulla battuta di Giacomel. Si vola sul 14-9. Due pipe di Giacomel e due buoni attacchi di Gatta fanno prendere il largo alle ragazze di Leone: 18-11. Poi le coltellinaie sono vittima di un black out e il set si risolve punto a punto: 22-22. Entra Donarelli e fa subito un punto. Maniago ringrazia un doppio errore in attacco delle atine: 24-22. A chiuderla ci pensa una pipe della solita Giacomel: 25-23.

Maniago Pordenone gioca un set migliore rispetto al primo, scavando un solco tra le gialloverdi e le giovani trentine. Donarelli viene confermata in campo. L’inizio non è dei migliori con Ata che si porta avanti 2-4. A suonare la carica un bel primo tempo di Peonia seguito da due colpi tecnici di Zia da posto 2 e dalla solita pipe di Giacomel: 8-5. Strappo decisivo sul turno di servizio di Peonia che marca anche il primo ace di giornata per le pordenonesi. Viene coinvolta in attacco anche Donarelli che risponde con buona personalità e piazza anche un muro: 14-7. Altra sgasata sul turno di servizio di Giacomel, chiuso da una pipe atina quando ci si trova sul 18-10. Campo anche per Carlotta Simoncini in cabina di regia. Charlie serve Peonia che piazza un bel primo tempo: 20-12, Si prosegue facendo cambiopalla con regolarità, fino a quando Giacomel conquista il set point sul 24-15. Nell’azione successiva c’è l’errore in attacco di Blasi e quindi il parziale si chiude sul 25-15.

Il terzo set ha mantenuto l’equilibrio fino all’ 8-8. Poi il reparto centrale gialloverde ha deciso di accelerare: doppio primo tempo, prima di Peonia e poi di Donarelli, con Susanna che si fa sentire anche dalla linea dei 9 metri piazzando il colpo vincente del 12-8.Il vantaggio si dilata grazie anche agli errori delle trentine. Gatta e Zia colpiscono da 4 e 2: 19-12. Nel frattempo danno una mano anche Simoncini in regia e Mignano in seconda linea. Gatta firma l’ace del 22-13. Giacomel piazza la zampata del 24-14 e poi Zia esplode il colpo da posto 2 che conclude il match con un altro 25-15.

VOLLEY MANIAGO PORDENONE – ATA WALLIANCE TRENTO 3-0 (25-23, 25-15, 25-15)

MANIAGO PORDENONE: Rumori (L), Peonia, Mignano, Gobbi, Donarelli, Morettin (L), Pesce, Zia, Gridelli, Simoncini, Giacomel, Gatta. All: Leone

ATA: Granieri, Tasholli, Carosini, Blasi, Bertoldi, Fent, Battisti (L), Zapryanova, Giacomuzzi, Venturato, Betti, Bonomi, Chiodo, Lochner (L). All: Mongera

Arbitri: Dello Stritto e Benedetto Tiz di Udine