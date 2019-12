We Have a Dream, il 2020 dell'Atletica 2000

Tempo di bilanci per l’Asd Atletica 2000, che chiude un’annata sportiva esaltante per risultati sportivi, organizzazione di eventi e progetti. L’associazione ha raggiunto la quota di ben 450 soci di cui 200 minorenni, 110 Master e 140 partecipanti ai corsi di ginnastica dolce, posturale, zumba etc. L’attività è estesa nei comuni di Codroipo, Camino, Bertiolo, Varmo e Rivignano-Teor utilizzando ben due piste di atletica e oltre dieci palestre sparse sul territorio. Un’associazione così ramificata diventa il riferimento per un’area vasta che va ben oltre al Medio Friuli.

Risultati. Partendo dai giovani segnaliamo l’astista e campionessa regionale Giorgia Fabris, giunta al 9° posto ai Campionati italiani Cadette, la velocista Clara Turello vicecampionessa regionale indoor e outdoor e componente della rappresentativa Fvg. Titolo regionale di campestre a squadre per gli allievi Sgrazzutti-De Faveri-De Marco-Martinelli-Novello dove spiccano le individualità di Nicola Novello, campione regionale dei 3000 mt e Lorenzo Sgrazzutti campione regionale nel salto in alto. Anche nel settore lanci i risultati cominciano a vedersi con il terzo posto tra gli juniores del discobolo Alexandr Fabbro.

Tra i master citiamo prima di tutti Loris Bragagnolo, sesto ai Campionati europei master nel salto triplo, vicecampione italiano indoor nel salto in lungo e campione regionale di lungo e triplo. Tutti a podio regionale gli atleti Edi Turco, Franco Castellani, Bagatin Erika, Juliana Driutti e Tiziano Savorgnani. La società a livello giovanile, assoluto e master è tra le più importanti in regione.

Organizzazione eventi. "Il 2019 è stato un anno intenso e pieno, che ha permesso di allacciare rapporti importanti con compagini italiane e straniere. Ecco l'elenco riassuntivo delle manifestazioni, convegni e progetti. In pista abbiamo registrato ben 10 record paralimpici e uno master, ospitato il raduno nazionale delle carrozzine paralimpiche, atleti della nazionale di atletica leggera italiana, croata, slovena e spagnola", spiegano dall'Asd.

Le manifestazioni di punta sono state il XIII° Meeting nazionale di atletica leggera tra i 50 eventi sportivi più importanti in Fvg, la corsa podistica 10 km di Villa Manin, la 177 k – Carnica Ultratrail e i campionati di società paralimpici Fvg-Veneto. Sono stati promossi progetti in sei istituti comprensivi, abbiamo finanziato 3.000 euro in borse di studio sportive e 1.500 euro in materiali alle scuole (grazie ad Idee di corsa).

Prospettive 2020. "Inizieremo il 2020 con la Campestre regionale di Villa Otellio ad Ariis di Rivignano-Teor, ma il clou sarà nel periodo estivo con il XIV Atletica 2000 Meeting che sarà uno degli eventi del circuito Alpe Adria Athletic League, la 177 k – Carnica Ultratrail, Run&think different ovvero una manifestazione con i migliori atleti internazionali nell’ambito paralimpico", illustrano ancora dalla società.

L’Asd Atletica 2000 investirà ben 125.000 euro, grazie all’acquisizione di bandi regionali, nelle strutture del polisportivo per gettare le basi, in accordo con il Comune di Codroipo, di una nuova struttura per poter praticare l’atletica al coperto. "Per poter diventare Centro di sviluppo regionale dell’attività paralimpica vorremmo riprogettare il polisportivo rendendolo accessibile a tutte le tipologia di disabilità che voglio intraprendere la pratica dell’atletica. We have a dream e, viste le premesse possiamo essere convinti nel dire Yes, we can!".