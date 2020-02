Winter League, a Cervignano la finale Fvg

E' in corso al Palazzetto dello Sport di Cervignano del Friuli il torneo indoor Winter League 2020 per la categoria Under 12 di baseball. La Winter League è un torneo organizzato dalla società di baseball di Bologna, gli Athletics B.C., ormai da più di vent’anni, che si rivolge a moltissime squadre di categoria giovanile del nord e centro Italia, su base volontaria e vede la partecipazione di una cinquantina di formazioni delle varie regioni, suddivise in 4 o 5 gironi regionali, a seconda del numero di partecipanti.

Alla fine, le vincitrici o le prime due classificate di ogni girone regionale, si incontreranno, la prima o la seconda domenica del mese di marzo, alla fase di finale nel Palazzetto dello Sport di Bologna, per l’assegnazione del titolo. Si tratta proprio di un mini campionato invernale indoor. I Tigers, ormai da otto anni, organizzano il girone regionale del Friuli Venezia Giulia, che quest’anno si articola su tre giornate: domenica 19 gennaio, domenica 2 e domenica 16 febbraio per la finale regionale.

Le formazioni partecipanti, che si incontrano in un girone all italiana con partite di andata e di ritorno, sono i Ducks di Staranzano (detentori del titolo di Campioni d’Italia 2019 categoria under 12), i Dragons di San Giorgio di Nogaro, i Rangers di Redipuglia, gli Astros di Porcia e i padroni di casa, i Tigers. La classifica finale designerà le prime due classificate, che disputeranno una partita di finale per decidere la formazione che scenderà in campo a Bologna domenica 1 marzo.

Dopo la prima giornata che ha visto la squadra dei Tigers disputare tre incontri, con Astros e Dragons, vinti agevolmente e con i Rangers arrivati a un tirato pareggio di 1-1, la classifica parziale vedeva i favoriti Ducks in testa, avendo vinto tutti tre gli incontri programmati. Nella seconda giornata si sono disputati incontri più “pesanti”, alla luce dei valori dimostrati in campo: cenerentole sono sempre le due formazioni dei Dragons e degli Astros mentre per la “zona alta” ci sono stati gli incontri di cartello tra i Rangers e i Ducks, che ha visto questi ultimi soccombere per 2-3 alla maggiore esuberanza in attacco dei redipugliesi e tra Ducks e Tigers, autori questi ultimi di una prova magistrale che ha inchiodato i bisiachi sul punteggio di 1-6 in favore dei frizzanti friulani.

Per conquistare il risultato in questo energico incontro si sono impegnati tutti, fornendo una buona prestazione difensiva e ben meritando il risultato finale; in particolare si sono distinti i lanciatori Ivan Larice e, soprattutto, Matteo Chinello: in attacco un encomio particolare va a Elia Plusig, Damian Bratcu e Sebastian Piemonte.

Con questi risultati, la classifica parziale vede al primo posto i Tigers con 16 punti, seguiti dai Rangers staccati di 3 punti e dai Ducks con 12 punti; Dragons e Astros sono rimasti a 0 non avendo ancora vinto nessun incontro. Il prossimo appuntamento quindi è per domenica 16 febbraio a Cervignano per la fase finale del girone Fvg dalle 9.30 alle 16: naturalmente gli incontri di cartello saranno Tigers – Rangers alle 9.30 e Tigers -Ducks delle 13.15, che decideranno le due squadre finaliste.