XC Crossriver 2022 raddoppia

Ci sono tante novità a proposito della seconda edizione dell’XC Crossriver, la creatura della Sagitta Bike in programma a Latisana il 14 e 15 maggio. La prima è data dal fatto che la gara si stacca dalla Timent Run, la corsa dalle cui costole è nata e che si disputerà due settimane dopo. La seconda è che la prova di Cross Country questa vola sarà articolata su due distinte giornate, con il sabato dedicato alle prove giovanili e la domenica a quelle Open e Master.

Il grande successo dell’edizione inaugurale sta già catalizzando l’attenzione degli appassionati che stanno affollando le iscrizioni. Le prove giovanili saranno su un circuito di 3 chilometri da ripetere più volte, quelle della domenica su un tracciato da 6 chilometri da ripetere 5 volte per un totale di 30 chilometri. Un percorso molto vario e tecnico, che farà sicuramente selezione: è disegnato nei territori intorno al Fiume Tagliamento, con passaggi su strade forestali alternati a single track. Partenza dall’area arginale in prossimità del Parco Gaspari.

Le iscrizioni stanno arrivando in gran numero, al costo di 20 euro con partecipazione gratuita solo per le categorie Open, con chiusura il 13 maggio. Il programma prevede per sabato alle 15.30 la partenza degli Esordienti e alle 16.30 quella degli Allievi; domenica alle 10 lo start per tutte le prove assolute e amatoriali. Il ritiro di pacco gara e premiazioni saranno differenziati: il sabato nei pressi della partenza, la domenica in Piazza Indipendenza nel centro di Latisana. Un modo per coinvolgere sempre più la città, che d’altronde vanta nel passato uno strettissimo legame con la Mtb che si rinnoverà nel weekend di metà maggio.

