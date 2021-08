Business di luglio: di madre in figlie

Chiara De Nipoti ed Elisa e Ketty Toppano: di madre in figlie, la rotta di Oro Caffè punta a un orizzonte di crescita in Italia e all’estero. Aumenta la distribuzione ai bar e si consolida anche l’ecommerce, ma la vera novità di quest’anno è il debutto nella Gdo. Rendiamo locale una materia prima globale. Il nostro sogno è che un giorno tutte le caffetterie possano diventare l’equivalente delle enoteche per la scelta del vino.



