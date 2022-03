Business di marzo, ghiaccio bollente

GIANLUCA TESOLIN - Ecco come Bofrost sta rendendo strutturale la crescita tumultuosa generata dalla pandemia



FILIERE DA RIPORTARE A CASA - Il rincaro dei prezzi delle materie prime e la guerra in Ucraina suggeriscono di pensare al reshoring dell’agroalimentare



SVILUPPO GREEN - Importanti investimenti nel fotovoltaico per Pmp Group di Coseano



CRESCE LA COSTELLAZIONE - Ceccarelli annuncia la nascita di una nuova spin off aziendale e l’apertura di un hub ad Amaro



IL FUTURO DELL’UCRAINA PASSA PER IL FRIULI - Il colosso Metinvest ha stabilimento a San Giorgio di Nogaro e diversi partner strategici in regione



ANNO DI ESPANSIONE - Il Catas amplia la sede e apre nuove succursali



SULLE TRACCE DI PASOLINI - In occasione dei 100 anni dalla nascita dell’importante intellettuale, è possibile riscoprire i luoghi della sua gioventù



