Business di novembre, il nuovo Nordest

CHIARA MIO - Se non vuole diventare solo una periferia produttiva, il Nordest deve immaginare un nuovo modello



CHE BELLA LA TECNOLOGIA! - L’Its Malignani di Udine progetta nuovi corsi e una nuova e prestigiosa sede



POLO DELLA MICRO MOBILITÀ - Estrima di Pordenone, dopo Birò, amplia prodotti e servizi



TRAGUARDI TRA LE RISORGIVE - La famiglia Cengarle festeggia 80 anni del decano Aurelio e i 50 di gestione della trattoria al Paradiso



CONSULENTI PER IL POST COVID - IC&Partners rafforza la propria presenza nel mondo



IL FALCO SCOMMETTE SULL’ITALIA - Investimenti per 650 milioni (di cui 135 nel nostro Paese) per il gruppo alberghiero Falkensteiner



