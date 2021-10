Business di settembre, destinazione sviluppo

LUIGINO POZZO - La sua azienda, Pmp Group, compie trent’anni e non arresta la sua crescita: presto il raddoppio del quartier generale di Coseano



SCUOLA PER LE MACCHINE - A Udine il laboratorio di intelligenza artificiale



UN NUOVO MODO DI LAVORARE - Fantoni ha presentato il suo format per ripensare l’ufficio nel post pandemia



UNA DOSE SEMPRE PIÙ MICRO - Grazie all’accordo con un partner tedesco, la pordenonese Atra rafforza il proprio ruolo nei sistemi di dosaggio di precisione



UNA REGIONE DA (RI)SCOPRIRE - Sono oltre trenta le visite guidate (alcune inedite) nel catalogo di PromoTurismoFvg



COLLABORARE PER MEGLIO COMPETERE - Il ruolo della ricerca: intervista a Caterina Petrillo, nuova presidente di Area Science Park

Scarica il mensile business di settembre 2021